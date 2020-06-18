Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da sağanak yolları göle çevirdi
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşandı. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Bolu'da sabah başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı.
Sağanakta Bozuzanlar Mahallesi'nde bazı rögarların taşması nedeniyle yol zarar gördü. Olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu ulaşıma kapattı.
Sümer Mahallesi'nde ise yolda oluşan su birikintisi, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahallede bir sitenin bodrum katlarını da su bastı.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak, kentteki bazı iş yerlerinde de su baskınlarına neden oldu. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, su tahliye çalışması yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan, sağanak nedeniyle suyla dolan Karacaağaç alt geçidi ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: bolu haber bolu hava durumu bolu sağanak su baskınıSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:58
Son Haberler
- 18:20
- 18:07
- 18:03
- 17:51
- 17:49
Sıradaki Haber
Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz