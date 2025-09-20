Açık 10.3ºC Ankara
AA 20.09.2025 04:10

Bolu'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı

Bolu'da otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Bolu'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Furkan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağısoku mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarparak savruldu.

Otomobil, yol kenarındaki tır ile tıra çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Erdinç K., Yasin Ç. ve Emrecen C. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

