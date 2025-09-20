Açık 11.7ºC Ankara
AA 20.09.2025 02:17

Alanya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alanya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı.

Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkanı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

Antalya Orman Yangını
