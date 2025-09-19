Açık 10.3ºC Ankara
AA 19.09.2025 22:38

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı oteller tedbir amaçlı tahliye edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Antalya'nın Aksu ilçesinde Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bazı oteller tedbir amaçlı tahliye edildi.

"Kontrol altına alındı"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, kentteki orman yangını sayısının 2 günde 25'i geçtiğini belirtti.

Aksu'daki yangının kritik bir noktada çıktığını kaydeden Şahin, "Aksu ve Serik sınırında. Yangının hemen karşısında golf otelleri var. Turizm için önemli bir lokasyonda. Ekipler hızla müdahale ettiler. Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Alan dardı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı. Otel, dumandan rahatsızlık olmasın diye tahliye edildi. Otelimizde konaklama söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Şahin, yangınların insan hareketlerinden çıktığını vurgulayarak, "Rüzgarın fazla olduğu bu dönemde dikkatli olalım. Vatandaşların seralardaki tarımsal atıkları yakmak gibi faaliyetlere asla girmemeleri gerekiyor. Bir izmarit büyük felakete yol açabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Tüm vatandaşların duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Antalya Orman Yangını Yangın
