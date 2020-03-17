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Bolu'da iki katlı ev küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Bolu'da iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından söndürüldü.
Yangın, Akpınar mahallesi Söğütçüoğlu Sokakta bulunan bir evde meydana geldi.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşların ardından yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında kullanılamaz hale gelen evde, kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
Etiketler: yangınSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 07:07
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