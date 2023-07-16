Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Dedeler köyü Iscakkaya mevkiinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi.
Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı.
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangınla ilgili ihbarın alınmasının ardından valilik koordinesinde ekiplerin yangın bölgesine ivedilikle sevk edildiği bildirildi.
5 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların ormanlık alanlarda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.