Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da çiftlik yangını: 7 bin 500 tavuk telef oldu
Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınırken 7 bin 500 hayvan telef oldu.
Akçaalan köyünde yaşayan Veysel Arıkoğlu'na ait ev ve bitişiğindeki tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 7 bin 500 tavuk telef oldu, ev ve tavuk çiftliği kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
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