Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaray'da seferler normale döndü
Marmaray'da bir yolcunun yangın butonuna basması sonucu aksayan seferler normale döndü.
Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir."
Etiketler: Marmaray
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