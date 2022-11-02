Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
Seren K. idaresindeki minibüsle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Kocavilayet Mahallesi 21. Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yola devrildi, otomobil ise kaldırıma çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralan 6'sı öğrenci 7 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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