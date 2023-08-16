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Türkiye
AA 16.08.2023 19:00

Bolu'da 5 milyon 499 bin 480 makaron ele geçirildi

Bolu'da bir kamyonda 5 milyon 499 bin 480 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Bolu'da 5 milyon 499 bin 480 makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi amacıyla kent merkezinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 548 koli içerisinde toplam 5 milyon 480 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyonu genişleten ekipler, kent merkezinde tütün ve tütün mamulleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde de arama yaptı.

Aramalarda, 9 bin 480'i dolu 19 bin 480 sahte bandrollü boş makaron ve 37,5 kilo kıyılmış tütüne el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira.

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