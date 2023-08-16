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Türkiye
AA 16.08.2023 17:45

Adana'da deprem: Olumsuz durum yok, tarama çalışmaları devam ediyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Adana'da deprem: Olumsuz durum yok, tarama çalışmaları devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Şu an olumsuz bir durum yok. Tüm muhtarlarımızla görüşmeye çalışıyorum. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi olumsuz bir şey yok. Ekiplerimizin arazi taraması devam ediyor."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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