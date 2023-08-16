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Türkiye
AA 16.08.2023 17:13

Bodrum'da denizden 1417 kilogram atık çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca yapılan deniz dibi temizliği çalışmalarında 1417 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum'da denizden 1417 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Turgutreis Günbatımı Plajı'nda devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı etkinlikte, özel bir okulun anaokulu öğrencileri ve Mis Gibi Bir Bodrum gönüllüleri de plajda temizlik gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesinin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip plastik, metal, cam, otomobil lastiği ve diğer atıklar olmak üzere iki saatte 204 kilogram atık topladı.

Toplanan atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

19 Temmuz'da başlatılan temizlik kampanyasında Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Küçükbük, Turgutreis mahallelerinde çalışmalar gerçekleştirilirken 6 mahallede toplam 1417 kilogram atığın toplanarak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine gönderildiği bildirildi. Temizlik çalışmalarında sandalye, olta, güneş gözlüğü, çapa, otomobil lastikleri, telefon gibi dikkat çeken atıklar da toplandı.

Başkan Aras, atıkların denizde yok olma süreleri hakkında çocuklara bilgi verdi.

Denizden çıkan atıkların sadece deniz kenarından veya teknelerden atılmadığını, dere yataklarına atılan atıkların da yağmurlar sonrası denize ulaştığını belirten Aras, dere yataklarının korunması ve gelişi güzel atık atılmaması gerektiğini vurguladı.

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