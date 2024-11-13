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Türkiye
AA 13.11.2024 08:17

Bolu'da 139 şüpheli gözaltına alındı

Bolu'da 4-11 Kasım'da kolluk güçlerince düzenlenen operasyon ve yapılan asayiş çalışmalarında 139 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da 139 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 8 operasyonda, 4 gram esrar, 19,04 gram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza, 810 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 operasyon ise 36 bin 500 dolu makaron, 2 kilogram 900 gram tütün, 2 sigara dolum makinesi ve 2 kaçak eşya yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

1748 denetimde 33 bin 957 araç ve sürücü kontrol edildi

Emniyet ve jandarma asayiş ekiplerince yapılan çalışmalarda da gözaltına alınan 122 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Ayrıca trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği 1748 denetimde, 33 bin 957 araç ve sürücü kontrol edildi.

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Bolu Polis Trafik Sigara Uyuşturucu
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