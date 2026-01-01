Çok Bulutlu -3.2ºC Ankara
AA 01.01.2026 15:29

Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araç geçişine açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatılan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.

Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araç geçişine açıldı

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatılan Ankara istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla araçların geçişine tekrar açıldı.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı geçidini kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyararak, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

