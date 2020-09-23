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Bolu Dağı'nda zift yüklü tanker devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraflar: AA]
Bolu Dağı D-100 kara yolunda otomobile çarpan tanker devreldi. Kazada 3 kişi yaralandı, yolu zift kapladı.
Düzce'de Savaş İlçin yönetimindeki zift yüklü tanker kontrolden çıkarak orta bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tanker bu sırada aynı yönde seyreden Mehmet Sürer idaresindeki otomobile vurdu.
Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki Cemile Ular, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yola dökülen zift nedeniyle kara yolunun Bolu istikameti Abant, Düzce yönü de Kaynaşlı'dan trafiğe kapatıldı. Kara yolları ekipleri temizlik çalışmaları başlattı.
Etiketler: Bolu Dağı zift kaza D-100 karayoluSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:22
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