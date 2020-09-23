Düzce'de Savaş İlçin yönetimindeki zift yüklü tanker kontrolden çıkarak orta bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tanker bu sırada aynı yönde seyreden Mehmet Sürer idaresindeki otomobile vurdu.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki Cemile Ular, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yola dökülen zift nedeniyle kara yolunun Bolu istikameti Abant, Düzce yönü de Kaynaşlı'dan trafiğe kapatıldı. Kara yolları ekipleri temizlik çalışmaları başlattı.