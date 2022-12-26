Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda ulaşım güçlükle sağlandı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler görüş mesafesinin azalmasıyla ulaşımda güçlük yaşadı.
Bolu Dağı'nda dün başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Güzergahta yavaş ve dikkatli seyreden sürücüler, sis lambalarıyla devamlı uyarılıyor.
Denetimlerini artıran trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda sürücüleri uyarıyor.
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