Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da atlı hırsız akaryakıt istasyonuna girdi
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde at ile at ile akaryakıt istasyonuna giriş yapan şahıs, dışarıda dolaptan içecek alarak uzaklaştı.
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir vatandaş ana yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna, at ile giriş yaptı.
Akşam saatlerinde gelen hırsız, atıyla çevreye baktıktan sonra inerek dışarıda bulunan içecek dolabını açmak için zorladı. Dolaptan kola alarak atına atlayıp alandan uzaklaştı.
Olay, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Diyarbakır Hırsızlık
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