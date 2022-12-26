Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir vatandaş ana yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna, at ile giriş yaptı.

Akşam saatlerinde gelen hırsız, atıyla çevreye baktıktan sonra inerek dışarıda bulunan içecek dolabını açmak için zorladı. Dolaptan kola alarak atına atlayıp alandan uzaklaştı.

Olay, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.