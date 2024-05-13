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Türkiye
AA 13.05.2024 16:21

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı etkiledi.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi
[Fotograf: AA]

Kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ile Bolu geçişindeki Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkisini gösterdi, görüş mesafesi düştü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile Bolu Dağı Tüneli mevkisinde ise sağanak nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli seyretti. Otoyolun Gümüşova rampaları ve Bolu Dağı Viyadükleri kısmında, olumsuz hava şartlarına bağlı hasarlı kazalar meydana geldi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

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