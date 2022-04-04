Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bolu Dağı'nda çalışmalar tamamlandı: Yol 16.00'da ulaşıma açılacak
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu, BoluDağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlandı. Bölgede, yıkama işlemleri devam ediyor. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacak.
⚠️⚠️Anadolu Otoyolu, #BoluDağıTüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlamış; güzergâh yıkama işlemleri ise devam etmektedir.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) April 4, 2022
Yol, bugün saat 16:00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır. pic.twitter.com/wnQIdmKjnM
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