Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tamamen kapanan yolda, Karayolları ekipleri toprak kaldırma işlemlerini tamamladı.

Ekipler yol, refüj ve tünel tüpleri üzerindeki temizlik çalışmasını da bitirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bugün saat 16.00'da açılması beklenen yol tamamen trafiğe açıldı.

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Vali Ümit emeği geçenlere teşekkür etti

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeki ulaşımın gidiş ve geliş ikişer şeritten olacak şekilde açılacağını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, heyelandan sonra çalışmaların hızlı şekilde başladığını, özverili çalışmalar sonucunda yolun ulaşıma açılma aşamasına geldiğini belirtmişti.

Vali Ümit, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

2 gün önce akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan meydana gelmişti. Heyelanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıkmıştı.

Otoyol, iki yönlü trafiğe kapatılmış ve kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalara başlanmıştı.