Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa muhalefet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına giden ve sonrasında Düzce'de görevlendirilen örgüt destekçilerinin, "sözde Kobani'ye yardım kampanyası" ile, kente Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, inşaat işçileri, diğer işçi ve vatandaşlardan "tehdit, baskı, cebir ve şiddet yoluyla 2015 yılı ve sonrasında vergi adı altında para topladığı" tespit edildi.

Faaliyetlerini yürütebilmek için dernek kurdular

Şüphelilerin, örgüt adına yapmış oldukları vergilendirme faaliyetlerini legal zeminde daha rahat yürütebilmek için "KARDER Derneği" kurduğu, toplanan paraların şüphelilerce Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Van'da örgütün Irak-Hakurk-Kaniras bölgesinde sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösteren örgüt mensuplarına elden teslim edildiği belirlendi.

Söz konusu suçları işlediği tespit edilen 14 şüpheli Düzce ve Akçakoca ilçesinde, 2 zanlı ise İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin araç, ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlara da el konuldu.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.