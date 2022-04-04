Karamanlı Ovası'nda bulunan ve Uluslararası Sulak Alanlar Listesi'nde yer alan 1190 hektarlık Karataş Gölü, 1985'te Yaban Hayatı Koruma Alanı ilan edildi.

Göçmen kuşlar için önemli beslenme ve yumurtlama alanı olmasının yanında balıkçılık ve sulamayla da bölgeye ekonomik katkı sağlayan göl, geçen eylül ayında tamamen kurudu.

Karataş Gölü, bu yıl yoğun yağışlı geçen kışın ardından karların erimesi ve havzadaki su kaynaklarının yönlendirilmesiyle su tutmaya başladı.

Sular çekildikten sonra göl çanağında ortaya çıkan balık ağları ve şişe gibi atıklar temizlenmedi. Balıkçılar, suyun tekrar yükselmesiyle gölün içinde kalan atıkların temizlenmesi için yetkililerden destek bekliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bilinçli su tüketimiyle Karataş Gölü'müzü daha iyi koruruz"

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Karataş Gölü'nün geçen yıl tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle tamamen kuruduğunu söyledi.

Durumu Burdur Valiliğine iletmelerinin ardından Devlet Su İşleri'nin yaptığı çalışmayla bölgedeki Ged Deresi'nin bir kısmının göle yönlendirildiğini belirten Selimoğlu, "Kuş cenneti olmaya aday gölümüz Karataş, şu anda su tutmaya başladı" dedi.

Selimoğlu, gölün su tutmaya başlamasının yüzlerini güldürdüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Karataş Gölü büyük bir havzanın sulama kaynağı. Biz Karamanlı Ovası'nda yaş ve kuru mahsul alanı diye araziyi haritalandırıyoruz. Halka da duyurular yapıyoruz. Bizce Karamanlı Tefenni ve Karataş havzasında planlı ekimlere gidilmeli. Sondaj kuyuları planlı kullandırılmalı. Bilinçli su tüketimiyle Karataş Gölü'müzü daha iyi koruruz. Yağışlar, Kılavuzlar köyü, Kemer ilçesi ve Ged Deresi'nden gelen kaynaklarla gölümüz biraz su tutmaya başladı. İnşallah ilerleyen süreçte yeniden balık salma programı yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Çevre temizlenirse daha güzel bir doğa ve göl olur"

Karataş Gölü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Salih Kutlu da gölün su tutmaya başlamasına sevindiklerini ancak ortaya çıkan atıkların yeniden göl içinde kalmasına ise üzüldüklerini söyledi.

Göl çevresinde açığa çıkan bazı atıkları balıkçılarla ellerinden geldiğince toplamaya çalıştıklarına işaret eden Kutlu, "Atıkların toplanması konusunda yetkililerden destek bekliyoruz. Alan çok geniş olduğundan ve su da yükselmeye devam ettiğinden yetişemiyoruz. Su daha çok yükselmeden atıkların en kısa sürede toplanması burada yaşayan canlılar için elzem durumda. Çevre temizlenirse daha güzel bir doğa ve göl olur" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Gölün su tutmasına yardımcı olan Burdur Valisi Ali Arslantaş'a bölge halkı olarak teşekkür ettiklerini belirten Kutlu, yetkililerin ilgisi sürdükçe gölün daha çok su tutacağını ve temiz olacağını dile getirdi.

Göl kuruduğundan balıkların öldüğünü ifade eden Kutlu, "Çamur altında hala kerevitin (tatlı su ıstakozu) olduğu söyleniyor. Kışın, 25-30 santimetreden fazla kar yağdı. Gölümüzdeki su miktarı artıyor. Balıkçılar olarak gölün su tutmasına çok sevindik" dedi.

Balıkçı Enver Yüksel de göldeki su seviyesinin balıkçılık için yeterli olmadığını belirterek, göle su gelmesini engelleyen kanallardaki sazlıkların bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı.