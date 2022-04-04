Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, örgüt içerisinde sözde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştiren 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep, Adana, Sivas, Bursa, Samsun, Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

104 şahsın örgütle irtibatı ilk kez deşifre edildi

Şüpheli şahısların vermiş oldukları bilgiler neticesinde bir kısmı kamuda görev yapan ve örgütte yönetici konumda olan 104 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı da ilk defa deşifre edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şahıstan 1’i tutuklandı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 9 şahıs ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı.