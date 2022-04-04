Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı
[Fotoğraf: AA]
Özel halk otobüsü, Kadıköy-Moda seferini yapan nostaljik tramvaya çarptı. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Bahariye mevkiinde, sadece nostaljik tramvaylar ile İETT'ye bağlı otobüslerin kullandığı yolda özel halk otobüsü tramvaya çarptı.
Kaza nedeniyle yolda kısa süreli otobüs yoğunluğu oluştu.
Araçların yoldan alınmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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