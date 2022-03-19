Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor.

Trafik akışı, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

https://t.co/MIXvOJQeVa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2022

"Yolu yarım saate kadar açacağımızı ümit ediyorum"

Gelen bilgilere göre can kaybının bulunmadığını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Ekipler bölgeye gidiyor, yaralılar olduğunu biliyoruz. Çevre illerden takviye ekipler geliyor. Yolu yarım saate kadar açacağımızı ümit ediyorum" dedi.

"Toplamda 18 araç kazaya karıştı, 30 civarında yaralı var. Şu ana kadar ölüm haberi almadık. Olay yerinde çalışmalar sürüyor."



Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasına dair son durumu aktardı. pic.twitter.com/4zeJg68ITO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2022

Bakan Koca: 3'ü ağır 17 yaralı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, kazada 3'ü ağır 17 yaralı olduğunu açıkladı:

"Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."