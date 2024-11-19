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Türkiye
AA 19.11.2024 02:38

Bolu Dağı geçişinde sis ikaz lambasına çarpan araç devrilerek ters döndü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Bolu Dağı geçişinde sis ikaz lambasına çarpan araç devrilerek ters döndü

Ankara yönüne giden N.Y. idaresindeki otomobil, söz konusu kara yolunun Bolu Dağı geçişi Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak sis ikaz lambasına çarptı. Savrulan otomobil yolun sağ şeridine devrilip ters döndü.

Kazada araçtaki sürücü ile C.Ü. ve H.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, gelen ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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