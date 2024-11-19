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Türkiye
DHA 19.11.2024 01:22

TEM'de kontrolden çıkan araç refüjde iki bariyer arasında sıkıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjde iki bariyer arasında sıkıştı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle TEM'in iki istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.

TEM'de kontrolden çıkan araç refüjde iki bariyer arasında sıkıştı

TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde akşam saatlerinde Ankara istikametine giden T.Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Ardından otomobil, refüjdeki iki bariyer arasında sıkıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Çarpmanın etkisiyle otomobilden kopan parçaların savrulması sonucu TEM'in her iki istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yola savrulan parçalar ve otomobil, ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmasından sonra trafik akışı normale döndü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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