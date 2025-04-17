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Türkiye
AA 17.04.2025 17:58

'BOKA VANGUARD' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Curacao bayraklı ağır yük taşıma gemisi "BOKA VANGUARD" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

'BOKA VANGUARD' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Fotograf: AA]

360 metre uzunluğunda, 68 metre genişliğindeki 75 bin tonluk "Sefine Dock 3" adlı yüzer havuzu taşıyan Curacao bayraklı 275 metreye 70 metrelik açık güverteye sahip "BOKA VANGUARD"a, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma 10", "Kurtarma 15" römorkörleri ile "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu ve 2 kılavuz kaptan eşlik etti.

Çin'in Zhoushan Limanı'ndan Yalova Limanı'na seyir halinde olan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı kuzey-güney yönünde transit gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı.

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