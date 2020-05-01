Haber Giriş: Kaynak: AA
Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışıyordu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na sörf tahtasıyla geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Hüseyin Burnu açıklarında sörf tahtası üzerinde yüzen bir kişinin sığınmacı olabileceği bilgisini alması üzerine harekete geçti.
Görevlendirilen ekipler, Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu kişiyi, güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Etiketler: sörf tahtası sığınmacıSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 17:39
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