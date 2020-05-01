Haber Giriş: Kaynak: AA
Ege Denizi’nde harekata hazırlık eğitimleri yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 27-28 Nisan'da Ege Denizi’nde yapıldığını açıkladı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eğitimlere 18 savaş gemisi, insansız hava araçları ve deniz piyade birlikleri iştirak etti.
Açıklamada "COVID-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir" ifadesine yer verildi.
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