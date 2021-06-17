Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarıyla girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün katillarini yakalamak için operasyonun düğmesine bastı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçacakçılarına yönelik operasyonda bir polisi şehit eden şüpheliler yakalandı. https://t.co/zlnQTtJelL pic.twitter.com/lG3XVqeteH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2021

15 gözaltı

Bodrum'da yapılan operasyonda ilk olarak 3 kişi gözaltına alındı. Ardından şüphelilerin bağlantılarına yönelik operasyon genişletildi. Çeşitli adreslere yapılan operasyonlarla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Şüphelilerin Muğla İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

Olay

Silah kaçakçılarıyla polis arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 polis şehit olmuş, bir polis yaralanmıştı.