Bodrum Mumcular Barajı yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yangının ardından bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.

Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevleri kontrol almak için karadan ve havadan müdahale sürüyor.