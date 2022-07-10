Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum'da ormanlık alanda yangın: Müdahale sürüyor
[Fotograf: TRT Haber]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ekipler, söndürme çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor.
Bodrum Mumcular Barajı yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yangının ardından bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.
Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevleri kontrol almak için karadan ve havadan müdahale sürüyor.
????Muğla / #Bodrum— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 10, 2022
Saat 15:19’da başlayan orman yangınına 11 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edilmiştir.
Yangınla mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/XuefC7A1Hz
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