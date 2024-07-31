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Türkiye
AA 31.07.2024 20:02

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın
[Fotograf: AA]

Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın makilik ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına havadan iki uçak, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda itfaiye ekibi ile su tankerleri destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yapılıyor.

Yangının çıkışıyla ilgili bölgede güvenlik güçlerince inceleme yapıldı.

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