Açık 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.07.2024 19:33

67 düzensiz göçmen, Bodrum ve Datça açıklarında kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ile 2 can salındaki 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

67 düzensiz göçmen, Bodrum ve Datça açıklarında kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 3'ü çocuk toplam 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Muğla Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:26
Fitch, Fed'den eylül ve aralıkta faiz indirimi bekliyor
19:35
BMGK, suikaste uğrayan Haniye için toplanacak
19:24
Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
18:48
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:43
Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddialara yalanlama
18:48
TBMM'de olağanüstü toplantı
İngiltere'de 3 çocuğun bıçaklı saldırıda öldürüldüğü kentte aşırı sağcılar camiyi hedef aldı
İngiltere'de 3 çocuğun bıçaklı saldırıda öldürüldüğü kentte aşırı sağcılar camiyi hedef aldı
FOTO FOKUS
Urla'da 19 saat sonra kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi
Urla'da 19 saat sonra kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ