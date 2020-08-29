Haber Giriş: Kaynak: AA
Bodrum'da mağaza yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Çarşı Mahallesi Kale Caddesi'nde çanta satan bir mağazadan duman çıktığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, mağazanın iç kısmındaki yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü.
İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkışıyla ilgili iş yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Muğla bodrum mağaza yangınıSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:09
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