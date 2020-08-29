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Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Balıkesir'in Karesi ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 06.36'da 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: depremSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 07:20
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