Bodrum'da isale hattı patladı, iş yerinin deposunu su bastı

Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İş yerinde hasar meydana gelirken, içerisindeki ürünler de zarar gördü.

İş yeri ve deposu tonlarca suyla doldu

İşletmeci Yusuf Bartek, gazetecilere, hasarın büyük olduğunu söyledi.

Geçen yıl bölgede lağım hattının, bu yıl da su hattının patladığını anlatan Bartek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Bölgede yaşayan Mehmet Ali Koca da deponun yüzme havuzu haline geldiğini ifade ederek, birçok ürünün zarar gördüğünü, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Belediye ekiplerince bölgede su tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.