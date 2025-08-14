3 ilin bazı bölgelerinde denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında 4 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince bugün, yarın, 16 ve 17 Ağustos'ta denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ve yarın Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde yüzmemeleri istendi.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda 3 gün, Saray ilçesindeki plajlarda ise 2 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri de bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.