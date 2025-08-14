Açık 34ºC Ankara
AA 14.08.2025 11:58

Meteoroloji'den denizler için "fırtına" alarmı

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den denizler için "fırtına" alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da da öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji Fırtına Ulaşım
