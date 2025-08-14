Açık 34ºC Ankara
AA 14.08.2025 11:30

Karakaya Barajı'nda kuraklık alarmı

Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan Karakaya Barajı'nda, sıcak hava ve kuraklık etkisiyle su seviyesi gözle görülür şekilde azaldı.

Karakaya Barajı'nda kuraklık alarmı

Su havzası Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'ya kadar uzanan barajın Malatya kesimindeki su çekilmesi dronla görüntülendi.

Battalgazi ilçesine bağlı Boran, Toygar, Kadıçayırı, Adagören ve Ağılyazı mahalleleri kesimlerinde su çekilen bazı bölgelerde çiftçilerin tarım yaptığı gözlenirken, daha önce su altında kalan yaşam alanları ve yolların gün yüzüne çıktığı görüldü.

Bazı yetiştiricilerin büyükbaş hayvanlarını suyun çekilen kısımlarından karşıya geçirdikleri gözlendi.

Karakaya Barajı'nda kuraklık alarmı

"Yaz aylarında buharlaşma oranı yüzde 15'in üzerinde artış gösterdi"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Halil Yanardağ, artan sıcaklıklar nedeniyle birçok olumsuzluğun da meydana geldiğini söyledi.

Sıcaklıklar nedeniyle su sorunu yaşandığını belirten Yanardağ, şöyle konuştu:

"Özellikle son 3-4 yılda bölgedeki hidrolojik denge ciddi şekilde değişti. Meteorolojik veriler, Malatya ve Elazığ'da uzun yıllar ortalamasına göre yağışlarda yüzde 25-35'e varan azalma olduğunu, sıcaklık ortalamalarının ise 1,5 ila 2 santigrat derece arttığını gösteriyor. Bu durum, baraj gölünü besleyen akarsuların debisini düşürdü ayrıca yaz aylarında buharlaşma oranı yüzde 15'in üzerinde artış gösterdi. Kuraklık sadece yağış eksikliği anlamına gelmiyor, artan sıcaklıklarla birlikte buharlaşma oranlarının yükselmesi de su kaybını hızlandırdı. Yaz aylarında buharlaşma, normalin yaklaşık yüzde 15 üzerinde seyretti."

Karakaya Barajı'nda kuraklık alarmı

Yanardağ, tarımsal sulamada talebin artması, enerji üretimi için yoğunlaşılması ve yer altı sularının çekilmesinin sulardaki düşüşün sebeplerinden olduğunu ifade etti.

Yanardağ, şöyle devam etti:

"Kıyı kesimlerindeki su çekilmesi, ekosistem açısından değişimlere yol açtı. Öncelikle su kuşlarının beslenme ve üreme alanları daraldı. Kıyılarda toprak yüzeyleri ortaya çıktı ve bu alanlar özellikle çiftçiler tarafından üretim için kullanılmaya başlandı. Bu yeni tarımsal alanlar, ilk bakışta çiftçilere fırsat gibi görünse de toprak nemi, tuzluluk riski, organik madde yetersizliği ve sulama suyu sürekliliği açısından ciddi sorunlar barındırıyor. Göl tabanından açığa çıkan bu topraklar ince taneli, geçirgenliği düşük, yazın sertleşen ve çatlayan vertisol veya alüvyal karakterli topraklardır."

