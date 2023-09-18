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Türkiye
AA 18.09.2023 16:24

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
[Fotograf: İHA]

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçen isale hattındaki patlamanın şiddetiyle asfalt yarılırken, yolda büyük çapta göçük oluştu. Daha önce birçok kez tekrarlandığı öğrenilen olayın ardından cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçelerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hatta gelen suyu kapatarak onarım çalışması başlattı.

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Bodrum Belediyesi ekiplerince de çevrede temizlik çalışması başlatıldı.

Patlamanın ardından suyun bir iş yerinin önündeki malzemeleri sürüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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