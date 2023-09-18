Altyapı çalışması için açılan çukura düşen çocuk yaralandı

Önceki akşam marketten ekmek almak için evden çıkan Şeyma Akgün, Şeyh Osman Mahallesi Buzlu Sokak'taki şehir şebeke suyu altyapı çalışmaları kapsamında yüklenici firma tarafından açılan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Düşme anında kafasını çarpan Akgün, kırılan gözlük camının gözüne batmasıyla yaralandı.

Cep telefonuyla durumunu annesine bildiren Akgün, çukurdan çıkarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak ameliyat edildi.

Baba Abdulmuttalip Akgün, gazetecilere, altyapı çalışmasından dolayı sokak lambalarının yanmadığını, müteahhit firmanın gerekli güvenlik tedbirini almaması nedeniyle kazanın yaşandığını iddia ederek "Başka bir çocuğun daha başına gelmemesi için bundan sonra gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istiyoruz. Çocuğum ameliyata alındı. Cam battığı için gözü zarar gördü, dikiş atıldı. Firmalardan davacıyız." diye konuştu.

Anne Döne Akgün de sokağın kazıldığından haberi olmadığını belirterek "Sokak lambaları da yanmıyordu. Çocuğum beni aradı 'Anne çukura düştüm beni kurtar' dedi. Gidip çocuğumu çukurdan zor kurtardım. Oraya gündüz vakti de insanlar düşebilir. Sokak lambası yansa veya çukurun kenarına tedbir alınsaydı çocuğum düşmezdi. Kızım psikolojik yönden de çok etkilendi. Hepsinden şikayetçiyim. Sonuna kadar hakkımı arayacağım." dedi.