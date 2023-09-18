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Türkiye
AA 18.09.2023 15:20

Hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi

Hatay'ın Belen ilçesinde, hurda inşaat demiri yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 4 araçta hasar oluştu.

Hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi
[Fotograf: AA]

F.Ö. idaresindeki hurda inşaat demiri yüklü tır, Antakya-İskenderun kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

Devrilen tırdaki hurda inşaat demirleri, çevreye savrularak seyir halindeki 4 otomobile zarar verdi.

Otomobillerden birindeki S.S, kazada yaralandı.İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri, ​​​​​​​otomobilinde sıkışan S.S'yi bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Belen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hurdaların kaldırılması ve araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

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