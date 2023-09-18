Hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi

F.Ö. idaresindeki hurda inşaat demiri yüklü tır, Antakya-İskenderun kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Devrilen tırdaki hurda inşaat demirleri, çevreye savrularak seyir halindeki 4 otomobile zarar verdi.
Otomobillerden birindeki S.S, kazada yaralandı.İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilinde sıkışan S.S'yi bulunduğu yerden çıkarttı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Belen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hurdaların kaldırılması ve araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.