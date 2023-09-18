Az Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.09.2023 14:04

Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başında

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sadece kadınların yaptığı ürünlerin satıldığı, depremlerden sonra faaliyetine ara veren "Kadın Eli Semt Pazarı"nda tezgahlar yeniden kuruldu.

Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başında

Depremler nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı Arsuz'da, ara verilen ticari faaliyetler yapılan çalışmalarla yeniden başlıyor.

Arsuz Belediyesince 2019'da kurulan ve evde yaptıkları ürünleri satmaları için haftanın 2 günü kadınlara tahsis edilen "Kadın Eli Semt Pazarı"nda da tezgahlar yeniden açıldı.

Depremden önce yaklaşık 250 kadının tezgah açtığı pazarda, Arsuz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Arsuz Halk Eğitim Merkezinin işbirliğinde 80 kadın, yaptıkları ürünleri satmaya başladı.

Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başında

Kadınlar, evlerinde ve yaşadıkları konteyner kentlerde imece usulü hazırladıkları, turşudan nar ekşisi ve zeytine, takıdan çeşitli süs eşyalarına çok sayıda ürünü haftanın iki günü pazara getiriyor.

Ürünlerini özenle stantlara dizerek satan kadınlar, deprem psikolojisinden uzaklaşıp sosyalleşme fırsatı da buluyor.

Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başında

 "Tekrar ayağa kalkacağız"

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, kooperatif çatısı altında bir araya gelen ve evlerinde yaptıkları ürünleri satan kadınların, depremlerin ardından yeniden tezgahlarını açtığını söyledi.

Karaağaç Mahallesi'ndeki semt pazarının salı ve perşembe günleri kadınlara tahsis edildiğini belirten Güven, "Amaç, kadınları üretime teşvik etmek ve ürettiklerini pazarlamak. Proje hem ekonomik hem de psikolojik olarak kadınların öz güvenlerini sağlamak amacıyla düşünüldü." diye konuştu.

Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başında

Güven, deprem sürecinde pazarın bir süre faaliyetlerine ara verdiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Geçirdiğimiz felaket hepimizi çok derinden etkiledi. Kaybettiklerimiz, yakınlarını kaybedenler var. Mekanlar yok oldu. Bütün bunları yeniden, yavaş yavaş oluşturmaya çalışıyoruz. Biz de kendilerine destek veriyoruz. İçlerinde evi hasar görmeyenler var. Depremlerde evi hasar görenler, konteyner kentlerde üretiyor ama azimliler ve üretmeye devam edecekler. Tekrar ayağa kalkacağız. Ayakta durmak için bir çaba içerisindeler. Biz de o desteği vereceğiz."

Arsuz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Müge Aydın da kadınların evde ürettiklerini pazarlayabilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Pazardaki kadınlardan Melahat Dönmez Çapur, depremde yakınlarını kaybettiğini ifade ederek, "Bu işle uğraşmak aslında bizim için bir terapi. Onları geri getiremiyoruz, acıları dindiremiyoruz ama bir nebze de olsa uğraşarak bir şeylerle acıyı hafifletmeye çalışıyoruz." dedi.

Yıldız Sürücü ise pazarda hem psikolojik olarak kendini iyi hissettiğini hem de ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağladığını aktardı.

Halk eğitimi merkezi usta öğreticisi Selda Çalışkan, depremlerin ardından kadınlara moral ve motivasyon olması amacıyla açtıkları kurslarda yaptıkları ürünleri pazarda satışa çıkardıklarını kaydetti.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Kendisini 'astsubay' olarak tanıtarak 770 bin lira dolandırıcılık yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
Netanyahu, hükümet karşıtı protestocuları "İran ile birlikte hareket etmekle" suçladı
14:04
İran'ın Gilan eyaletindeki selde 7 kişi yaralandı
14:02
35 yıllık balıkçı ilk günkü heyecanıyla denize açılıyor
14:03
Kendisini 'astsubay' olarak tanıtarak 770 bin lira dolandırıcılık yaptı
13:54
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
13:48
Doğu Karadeniz'den 2,1 milyon dolarlık bal ihracatı
Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ