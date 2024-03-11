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Türkiye
AA 11.03.2024 23:42

Bodrum'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 göçmen de kurtarıldı.

Bodrum'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerce, hareket halindeyken durdurulan iki ayrı lastik bottaki aralarında çocukların da olduğu 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarından yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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