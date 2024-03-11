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Türkiye
DHA 11.03.2024 22:06

Yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 12 Mart Salı günü araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin duyuruda bulundu.

Yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yarın kapatılacak bazı yollar hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"12.03.2024 tarihinde saat 13.30'da düzenlenecek bir program ile ilgili olarak, 12.03.2024 tarihinde saat 00.00'dan itibaren program sona erene kadar, Denizciler Caddesinin Anafartalar Caddesi ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü, Acıçeşme Sokak, Çatalca Sokak ve Çanakkale Sokağı'nın tamamının çift yönlü, Anafartalar Caddesi'nin Hisar Parkı Caddesi kesişimi ile Denizciler Caddesi kesişimi arasında kalan bölümünün Denizciler Caddesi'ne gidiş istikameti tek yönlü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi'nin Yakut Sokak kesişimi ile Anafartalar Caddesi kesişimi arasında kalan kısmının tek yönlü araç trafiğine kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları basına ve kamuoyuna duyurulur" 

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