Tekirdağ'da 5 bin kişi ramazanın ilk iftarında bir arada oruç açtı

Kapaklı Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen “Gönül Sofraları” iftar programı kapsamında Canbazlar Caddesi'nde 5 bin kişi bir araya geldi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, geleneksel hale gelen Gönül Sofraları'nı dolu dolu programlarla gerçekleştireceklerini ifade ederek, ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

[Fotoğraf: AA]

Programa katılan araştırmacı, yazar Hayati İnanç ise ramazanın bereketinden söz etti, birlik ve beraberliğe olan katkısını anlattı.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlar iftarlarını açtı.