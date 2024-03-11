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Türkiye
AA 11.03.2024 21:04

Tekirdağ'da 5 bin kişi ramazanın ilk iftarında bir arada oruç açtı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen iftar programında 5 bin kişi orucunu açtı.

Tekirdağ'da 5 bin kişi ramazanın ilk iftarında bir arada oruç açtı
[Fotograf: AA]

Kapaklı Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen “Gönül Sofraları” iftar programı kapsamında Canbazlar Caddesi'nde 5 bin kişi bir araya geldi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, geleneksel hale gelen Gönül Sofraları'nı dolu dolu programlarla gerçekleştireceklerini ifade ederek, ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Programa katılan araştırmacı, yazar Hayati İnanç ise ramazanın bereketinden söz etti, birlik ve beraberliğe olan katkısını anlattı.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlar iftarlarını açtı.

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