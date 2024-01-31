Bodrum'da 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne battı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü 29 Ocak'ta Bodrum’un kuzey bölgelerinde fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Yalıkavak, Torba ve Göltürkbükü sahillerinde bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu.

Yalıkavak sahili tersane bölgesinde bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir ahşap tekne fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp, hasar gördü.

Hasar alan tekne kısa süre içerisinde sahile yakın bir noktada batmaya başladı. Yarıdan fazlası suya gömülen ahşap teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacak.