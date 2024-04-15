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Türkiye
AA 15.04.2024 22:49

Bodrum açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak aralarında çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Düzensiz Göçmenler
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