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Türkiye
AA 15.04.2024 20:42

Batman'da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı

Batman'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı.

Batman'da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kentte gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı 19 cep telefonu, 80 şarj kablosu, ⁠17 şarj başlığı, 44 kulaklık, 8 akıllı saat, 450 faturasız tıbbi ilaç ile 180 yüksek enerjili tam beslenme ürünü, 202 gümüş sikke, uzun namlulu silah ve şarjörü, 17 fişek ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 200 tıraş makinesine el konuldu, 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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